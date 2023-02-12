世冠盃︱皇馬決賽例不虛發五度捧盃　雲尼斯奧斯起孖兼助攻　賓施馬入圍FIFA年度最佳三強 (16:44)

雲尼斯奧斯祖利亞分別於13和69分鐘開齋及埋齋，費達歷高華維迪則在18和58分鐘獨取兩球，加上大腿傷癒復出的前鋒賓施馬亦在54分鐘獲雲尼斯奧斯助攻得手，令第5次闖入決賽的皇家馬德里以5：3勝希拉爾。希拉爾的入球功臣是在26分鐘建功的馬利加，以及於63和69分鐘梅開二度的韋圖，向此役度過24歲生辰的皇馬烏克蘭國腳門將盧連淋一盆冷水。

今次是皇馬自2018年後首次在世盃封王，而五度奪魁則較第2多奪標的宿敵巴塞隆拿多兩次；另連同世冠盃前身的洲際盃在內，「銀河艦隊」揚威世界更多達8次，難怪安察洛堤說：「我們非常高興，因為已8次成為世界冠軍球會。這次勝利將對我軍今季餘下時間很有鼓舞作用。」他特別點兵稱讚今季屢受敵對球迷種族歧視的雲尼斯奧斯道：「他不斷進步和更有效率。他差不多在所有比賽都有斬獲，每場比賽都能為球隊製造不同。」惟「肥安」承認後防出現一些錯漏，但料隨着門將泰拔高圖爾斯及守將艾達米列達奧等傷癒復出，皇馬的表現將趨穩定。季軍戰方面，法林明高以4：2打敗艾阿里。

另外，國際足協（FIFA）公布年度最佳男足球員最後三強，其中早前已奪金球獎的賓施馬大熱入圍，他將與去年底率領阿根廷隊奪世界盃的美斯，以及法國隊隊友基利安麥巴比爭奪獎項。

其他報道：渣馬︱39歲紀嘉文反勝黃尹雋奪全馬本地冠軍 盼向病父分享不放棄精神

其他報道：渣馬︱黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬預祝情人節 曹星如隔逾10年再參戰

其他報道：渣馬︱三鐵港將包辦男女子十公里賽冠軍 黃子圖衛冕嘆時間不似預期