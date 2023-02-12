渣馬︱39歲紀嘉文反勝黃尹雋奪全馬本地冠軍　盼向病父分享不放棄精神 (14:23)

紀嘉文與張耀樑及莊司暘在半程開始組成追趕小組，入西隧前落後領頭的黃尹雋約250米，後者到港島後明顯失速。紀嘉文在干諾道西天橋上進佔本地首名，最終以2小時24分45秒的本地跑手賽事最快成績勝出。黃尹雋則以2小時25分59秒奪亞，快張耀樑4秒。

紀嘉文在衝線後展示手背，接受訪問時再讓傳媒看到是寫上「爸爸，一齊努力」，再解釋父親仍留醫：「報名參加這次馬拉松是10星期前，我爸爸中風入醫院之時，所以訓練僅10星期沒想過有甚麼期望，但也正正想對他講，只要不放棄，人生就充滿希望。」他回憶起年少時比賽，每當父親親自接送，他都能凱旋，「或者未必會再有這機會，但希望爸爸仍有機會現場去看一次我比賽」。

阿紀前年在華倫西亞馬拉松創下現時全馬港績，但在渣馬通常跑較短距離，今次只是第2次戰全馬。他表示自己只是順其自然，沒想過奪標：「去到這年紀，跑得一槍得一槍。不贏過一次本地馬拉松，身為一個香港運動員好像是有些遺憾，好希望在香港這城市裏面，真真正正成為香港人的冠軍，能達成已無憾。」他稱今日濕度高，用了一些時間適應，又透露自己忘了棄掉口罩，去到西隧前一直袋住跑，希望之後防疫措施會進一步放寬。

本地女子組在姚潔貞退役後，由上屆亞軍黃卓寧封后，時間為2小時50分2秒。她指去年下半年經歷低潮，有幸教練陳嘉威在心理方面也提供協助，突破難關。至於男子精英組由肯尼亞的Kipchumba Philimon Kiptoo以2小時10分47秒勝出。埃塞俄比亞則包辦海外女子跑手前三。

全馬拉松本地前三成績

男子組

紀嘉文 2小時24分45秒

黃尹雋 2小時25分59秒

張耀樑 2小時26分03秒

女子組

黃卓寧 2小時50分02秒

司徒兆殷 2小時59分27秒

黃詠研 2小時59分43秒

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