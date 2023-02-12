渣馬︱39歲紀嘉文反勝黃尹雋奪全馬本地冠軍　盼向病父分享不放棄精神 (14:23)

香港馬拉松紀錄保持者紀嘉文今早在渣打香港馬拉松末段反勝黃尹雋，以39歲高齡首次贏得本地最大型馬拉松的本地冠軍。多次說自己「到此年紀」的阿紀，表示生涯已無憾，但仍希望中風卧病在牀的父親，能與自己分享同一份堅持。
紀嘉文與張耀樑及莊司暘在半程開始組成追趕小組，入西隧前落後領頭的黃尹雋約250米，後者到港島後明顯失速。紀嘉文在干諾道西天橋上進佔本地首名，最終以2小時24分45秒的本地跑手賽事最快成績勝出。黃尹雋則以2小時25分59秒奪亞，快張耀樑4秒。
紀嘉文在衝線後展示手背，接受訪問時再讓傳媒看到是寫上「爸爸，一齊努力」，再解釋父親仍留醫：「報名參加這次馬拉松是10星期前，我爸爸中風入醫院之時，所以訓練僅10星期沒想過有甚麼期望，但也正正想對他講，只要不放棄，人生就充滿希望。」他回憶起年少時比賽，每當父親親自接送，他都能凱旋，「或者未必會再有這機會，但希望爸爸仍有機會現場去看一次我比賽」。
阿紀前年在華倫西亞馬拉松創下現時全馬港績，但在渣馬通常跑較短距離，今次只是第2次戰全馬。他表示自己只是順其自然，沒想過奪標：「去到這年紀，跑得一槍得一槍。不贏過一次本地馬拉松，身為一個香港運動員好像是有些遺憾，好希望在香港這城市裏面，真真正正成為香港人的冠軍，能達成已無憾。」他稱今日濕度高，用了一些時間適應，又透露自己忘了棄掉口罩，去到西隧前一直袋住跑，希望之後防疫措施會進一步放寬。
本地女子組在姚潔貞退役後，由上屆亞軍黃卓寧封后，時間為2小時50分2秒。她指去年下半年經歷低潮，有幸教練陳嘉威在心理方面也提供協助，突破難關。至於男子精英組由肯尼亞的Kipchumba Philimon Kiptoo以2小時10分47秒勝出。埃塞俄比亞則包辦海外女子跑手前三。
全馬拉松本地前三成績
男子組
紀嘉文 2小時24分45秒
黃尹雋 2小時25分59秒
張耀樑 2小時26分03秒
女子組
黃卓寧 2小時50分02秒
司徒兆殷 2小時59分27秒
黃詠研 2小時59分43秒
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