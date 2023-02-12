渣馬︱黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬預祝情人節　曹星如隔逾10年再參戰 (11:52)

黃啟樂今仗與陳偉聰及張浩揚約6公里組成領先小組，但落到西隧已孤軍作戰，最終以1小時9分50秒奪標，快陳偉聰35秒。他今季會以3周後的東京馬拉松作為重點，近期正值訓練量高峰，故今日也表示感到少許疲態，但滿意自己「鬥志不會少過上一次（全馬贏冠軍）」，而鬥心就來自東馬和女朋友。他也提到這是成立跑團之後第一次跑渣馬：「隊友們很可愛，在掉頭位置都為我打氣，但明明他們都是很辛苦的，感覺到有隊友後的鬥心或者聯繫更強。」上屆冠軍陳家豪今日只以1小時14分20秒得第6，表示自己近期操練不錯，但今日未能發揮，亦相信眾後輩速度上有優勢。

至於羅映潮今年由10公里轉戰半馬，以1小時20分23秒於女子組封后，較上屆半馬冠軍屈旨盈快1分12秒。她下月亦會於首爾出戰個人初馬，指在天氣等因素下在香港比賽有這成績，相信去到其他地方會更快。被問到與黃啟樂如何慶祝情人節，她先苦笑說練習，但補充：「不過我們每日都一齊練習，每日都是情人節。我們今晚有預約到酒店食飯，稍為放鬆下再練習。」兩人又與同時在10公里衝線的影星周潤發合照。

拳擊神奇小子曹星如今日亦相隔超過10年再戰渣馬，最終以1小時40分41秒取得半馬各組合計第645名。他指拳擊訓練以短跑多，今次自己是輕裝上陣，「以前無練也跑過2.5小時，現在怎樣呢？就試下啦」。他之後將集訓準備5月的拳擊世界賽，下一個目標則會是10月的杭州亞運。

半馬拉松前三名成績

男子組

黃啟樂 1小時9分50秒

陳偉聰 1小時10分25秒

黃冠衡 1小時11分00秒

女子組

羅映潮 1小時20分23秒

屈旨盈 1小時21分35秒

曾曉彤 1小時25分51秒

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