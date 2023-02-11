港超︱理文易帥首仗挫港會返勝軌 曾昭達盼球員尋回熱情 班主滿意精神面貌 (21:02)

理文上場聯賽以0：1不敵標準流浪，賽後宣布執教逾4年的主教練陳曉明離任，由助教曾昭達暫代領軍，今仗雨戰面對近兩仗不敗的港會，正選相比上場有3個變動，起用射手洛迪古斯、中村祐人及曾錦濤「擔正」。理文憑翼鋒艾華頓在15分鐘先開紀錄，加上他在68分鐘射門省中敵衛改變方向入網，在主場以2：1擊敗補時階段以烏龍球破蛋的港會，重返勝軌，賽後在踢少一場的傑志明晚出戰下，以同得27分及以較佳對賽成績升上榜首。

理文今仗有艾華頓、基華尼頓及迪高合共至少6次攻門中柱或中楣，曾昭達笑言欠運，幸最後能贏波，問到球隊與上仗變化，他說：「其實球隊改變不會很大，上仗在聯賽輸波對爭標是有些挫敗，我希望球員落到場踢出動力，找回感覺和信心，至少不要自己認輸，咬到最後一場聯賽」。對於陳曉明離任，達sir說球隊上下都感激對方為球隊多年付出，又稱事情已發生，生活和比賽都仍要繼續走。至於新加盟的塞拉利昂國腳中堅施沙未列大軍，他解釋在許勝不許敗下，起用外援上側重中前場的進攻球員。

理文會長李文恩賽後表示，滿意球隊今場表現，「當然不會一時之間就表現好完美，不過達sir第一場帶的比賽，我是見到球員在精神面貌上是有些變化，當然還有些缺點可做得好點，希望繼續改善」。被問到今季內會否聘請新主教練，李文恩稱畢竟已踏入季中，為了希望球隊專注餘下賽事，暫定都會由曾昭達帶領至完季，「先踢返球隊的風格」。

副隊長顏樂楓也稱，球隊在過去一周轉變不大，「達sir一直都在球隊，亦都無需要刻意有太多感受給自己，始終都要集中踢好聯賽，大家都好專業。球隊仍然很團結一致，可能外界覺得我們很亂，但一場贏波就告訴大家，我們沒有自亂陣腳」。顏樂楓與陳曉明共事多年，他感激對方信任給予副隊長職責，「我會懷着感激的心，現在我們只是工作上分道揚鑣，球場外都仲係朋友，會繼續保持聯絡」。

同日另一場港超，和富大埔憑隊長陳曉鋒及外援雷仙奴各入一球，主場以2：0擊敗冠忠南區，勝出「地區打吡」，近3場聯賽取2勝。

其他報道：港超︱理文敗走流浪即易帥 陳曉明賽後退任 曾昭達暫代主教練

其他報道：港超｜東方作客險勝大埔返勝軌 葉鴻輝諷場地「世界級」促部門正視