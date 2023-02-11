傑運︱傑運公眾投票展開　七欖港足爭最佳隊伍　港傳欲申辦世沙運 (20:03)

傑運上屆改制，將個人獎項分拆男、女子組，增至10傑及兩名星中之星，今年沿用同一制度，連同3個最佳組合及1支最佳隊伍，將有24個單位獲獎。公眾投票續佔投票比重30%，投票期今日展開，下月12日晚上11時59分截止，頒獎禮則會在4月18日假香港會議展覽中心1樓會議廳舉行，「劍神」張家朗與「飛魚」何詩蓓繼續是今屆大熱。其餘上屆個人獎得主中，只有「女車神」李慧詩及空手道男將劉知名肯定不會「冧莊」，前者去年淡出，令單車總會改為提名李思穎。上屆最佳組合之一的羽毛球「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今屆改由另一混雙拍檔李晉熙／吳芷柔出選。

最佳運動隊伍方面，七人欖球隊將力爭四連霸，傳接鋒李卡度認為球隊去年成績非常好，包括在亞洲系列賽衛冕，故對再獲獎「幾大信心」，但表示都有留意足球隊等亦有佳績：「其他隊伍贏出的話，都是表揚他們過去一年傑出的表現。」港隊下月尾會再戰香港國際七欖賽，但一眾港將近期會兼顧十五人的球會賽，李卡度指十五人賽衝撞元素較多，有助增強防守，「上年欠了香港球迷一場大球場勝仗，希望今次會贏到」。

至於港足相隔54年再打入亞洲盃決賽周，或有望相隔6屆重奪最佳隊伍獎，中場陳肇鈞及前鋒孫銘謙去年都曾為港隊入球，表示會平常心面對獎項，前者說：「同欖球是很難比較，尤其足球是競爭最強的運動。我想對很多隊友也一樣，能入圍亞洲盃已等如二三線國家隊打入世界盃一樣。當然獎項都代表對香港足球的認同和關注。」陳肇鈞又期望港隊能在亞洲盃決賽周得到更好成績。

在最佳女運動員獲提名的洪詠甄，去年伙黃湘儀在女子輕量級雙人雙槳艇取得亞洲賽銀牌，表示未來將繼續專注在組合賽事，希望在今年杭州亞運有獎牌落袋。她亦為獲提名的男將趙顯臻及雙人組合林新棟/王瑋駿拉票，指他們都在亞洲賽封王，值得獲傑運獎項加冕。

另外，港協會長霍震霆表示，隨香港重新開關，有條件申辦國際大型體育盛事。組織世界沙灘運動會的國家奧委會聯會（ANOC），瑞典籍秘書長Gunilla Lindberg今日亦有擔任傑運記者會嘉賓。霍震霆指要特別招呼她，讓對方看到香港舉辦大型比賽的能力，但無明確交代香港申辦世沙運的意願。香港將於2025年合辦全運會，倘主辦兩年一屆的世沙運，或要到2027年才成事。

投票網址︰https://sportstar2022.hkolympic.org/zh/%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%8a%95%e7%a5%a8/%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%8a%95%e7%a5%a8/

其他報道：日超盃︱橫濱水手小勝甲府風林 破宿命首封王

其他報道：高球︱活士宣布相隔逾兩年再戰PGA美巡賽

其他報道：英超︱哥迪奧拿為曼城財務違規案辯護 強調不會因此離隊

其他報道：田徑︱港將高澔塱陳銘泰亞洲室內賽闖跳遠正賽

其他報道：渣馬︱本地好手雲集全馬 魏賡料競爭激烈