英超︱哥迪奧拿為曼城財務違規案辯護　強調不會因此離隊 (15:48)

曼城數年前曾被歐洲足協控告違反財務公平競技（FFP）守則，在2020年於國際體育仲裁法庭翻案撇罪，今次就輪到英超賽會指他們在2009至18年間，在薪酬支出等範疇都有違規情況。哥帥再被問到會否離職時，給予與3年前完全不同的答案，強調球隊當年辯護，已證明清白，「我能擔保不會離開這位置，現在比任何時候都想留下」。他甚至打趣說即使球隊不幸降班星散，仍可力爭重返英超：「己隊都試過低組別比賽，萬一這樣，（名宿）迪哥夫與森馬比會回來幫我們。」

對於列強據報嘗試置曼城於死地，哥迪奧拿稱過去一周的感覺與當年歐協指控相似：「我們已被所有人問罪，還未來得及證明自身清白。大家當年都想我們被踢出歐聯，現在就是落到英乙甚至全國聯賽。很幸運在這個國家是無罪假定。」他又指出曼城倘被褫奪英超冠軍，會安然接受，但表示這不代球隊在場上勝之不武。

曼城上周不敵熱刺，現時在英超續落後阿仙奴5分，周一凌晨將迎戰中游的阿士東維拉。

其他報道：田徑︱港將高澔塱陳銘泰亞洲室內賽闖跳遠正賽

其他報道：渣馬︱本地好手雲集全馬 魏賡料競爭激烈

其他報道：NBA︱勇士棄韋士文換回披頓二世 籃網總經理反駁「交易輸家」論

其他報道：足球︱C朗在沙特聯賽發威首「大四喜」 生涯突破聯賽500球大關