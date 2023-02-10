渣馬︱本地好手雲集全馬　魏賡料競爭激烈 (19:41)

魏賡透露去年12月曾到台北參賽，原計劃跑半馬的他，錯誤報名參加全馬，準備不足下仍跑出2小時29分18秒，因此他認為近來狀態不俗，「在沒準備情况下，我能在2小時30分內完成馬拉松，這算一個好高強度熱身賽，也知自己有甚麼需要調整」。

本港防疫措施放寬後，吸引近500名海外跑手訪港參賽，當中有2男4女、合共6名金標跑手，包括2018年女子組全馬季軍、埃塞俄比亞籍的占美馬。魏賡直言海外精英水平極高，但預計本地跑手之間的競爭同樣激烈，尤其全馬港績保持者紀嘉文、半馬港績保持者黃尹雋、謝俊賢、周漢聶、余顯華等好手皆會參賽。

今屆賽事獎金加碼，男、女跑手若能分別在3小時及3.5小時內完成全馬，便可獲1萬港元獎金。魏賡笑言田總提供的本地冠軍獎金，也從往年的3400美元，增至今年的5000美元（約4萬港元）。即使銀碼吸引，他仍盼保持平常心面對，「我想得第一，取得好名次和做出好成績，但以前也贏過不同名次，今次可以跟很多跑班學生一起跑更加開心，所以想好好享受賽事」。

至於上屆全馬冠軍黃啟樂，則會參加半馬賽事，他直言今年的目標放在下月的東京馬拉松，因此視渣馬為調整的良機，「我希望在下一槍全馬衝擊香港紀錄（2小時19分53秒）」。

其他報道：NBA︱勇士棄韋士文換回披頓二世 籃網總經理反駁「交易輸家」論

其他報道：足球︱C朗在沙特聯賽發威首「大四喜」 生涯突破聯賽500球大關