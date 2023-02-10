足球︱C朗在沙特聯賽發威首「大四喜」 生涯突破聯賽500球大關 (16:30)

C朗為艾納沙首3場上陣只入一球12碼，今仗終於發威，在21分鐘突破越位在禁區內射遠柱，攻入生涯第500個聯賽入球，加上完半場前半單刀射成2：0，以及換邊後初段射入12碼及補射建功梅開二度，成為今季沙特職業聯賽首個單場入4球的球員，協助艾納沙大勝4：0，續排榜首。C朗完場後心情大好，除了跟小球迷合照，還罕有地將得到的比賽足球拿給球證簽名。

這名剛於周日度過38歲生日的葡萄牙隊球星，在今仗至少締造3個紀錄，除了達到生涯累積第500個聯賽入球的里程碑，亦是他第11次「大四喜」（當中有兩場入5球），比美斯還多3次為歷來球員最多，以及自2010年來連續14季在球會做到單場入3球或以上。C朗歷來單場至少入3球有61場賽事，30歲前為30場，30歲後為31場，證明老而彌堅，上次大四喜為2019年9月的歐洲國家盃外圍賽，助葡萄牙作客以5：1大勝立陶宛隊。

C朗賽後在社交網表示：「很高興可以射入4球，並且在一場非常穩固的勝仗，完成我第500個聯賽入球！」艾納沙主帥魯迪加西亞讚揚這球星的才華及適應力強，很快與新隊友建立默契及適應沙特聯賽的比賽節奏。

C朗聯賽入球分布

皇家馬德里：311球

曼聯：103球

祖雲達斯：81球

艾納沙：5球

士砵亭：3球

總數：503球

其他報道：足球︱C朗入12碼取登陸沙特處子球 助艾納沙逼和對手

其他報道：足球︱C朗續食白果 艾納沙盃賽4強出局 對手球迷高呼美斯贈興（附精華）