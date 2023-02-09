體育︱經理人澄清艾素土國地震中未獲救　嘆「不知是否仍活着」 (21:56)

土耳其地震發生後，基斯甸艾素一度失蹤，其效力的土超球會哈塔斯堡（Hatayspor）副會長梅斯達法奧沙特（Mustafa Ozat），以及加納足總其後曾稱艾素已獲救，卻未知道傷勢和在甚麼地方治療。施希利今日發聲明指出：「目前還沒有關於他下落的消息。我們不知道他在哪裏。他沒有從瓦礫中被拉出來，也不知現在身在何方。」

法蘭絲安妮則說：「我們都不知道。每個人都在試圖找到他可能在哪個醫療中心。我們不知道他是否還活着。他身處的倒塌大樓內還有18個加納學生。」哈塔斯堡教練禾簡迪米雷（Volkan Demirel）亦悲觀地說：「我沒有好消息，仍然在廢墟下四處找尋。」

艾素於波圖打出名堂，曾效力車路士、愛華頓及紐卡素等著球隊，去年轉會哈塔斯堡，2012至19年間為加納上陣65次入9球，曾出席 2014年世界盃和4屆非洲國家盃，最佳成績是協助球隊獲得2015年非洲盃亞軍。

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