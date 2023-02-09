籃球｜中國男籃落實月底來港　以荃灣體育館作主場戰世盃外　門票下周三開售 (19:32)

國際籃聯法務委員會委員兼中國香港賽事總監程民蕙表示，由於賽事籌辦時間甚短，只能在3個月內處理，因此選擇了配套能滿足FIBA要求的荃灣體育館，「2000年FIBA Diamond Ball賽事在紅館舉行，我是籌辦活動團隊一員。紅館當然合乎國際標準，但因為準備時間短，所以選擇了同樣合乎標準的荃灣體育館。」程民蕙續指，伊利沙伯體育館並不符合國際要求，故不在考慮之列，「最基本球場大小，新伊館都只是合乎舊規格。」

全場最多只能容納1908人的荃灣體育館，可達到FIBA國際賽事的要求，程民蕙盼這次舉辦國際賽的經驗，可以為香港帶來好開始，「每件事都要有一個開始，總不能不嘗試吧。我們希望展示香港有舉辦大型賽事的能力，期待啟德體育園落成後可舉行更多大型賽事」。

賽事最多提供1100座位，約100門票分發予本地學生入場觀賽，約600張賽事門票將於本月15日在東方體育會售票網公開發售。票價分為380及180港元，而長者和學生的特惠票則為60元，每人限購4張，屆時將有分區劃位。

雖然中國隊經已取得世界盃資格，但這次由曾帶領祖國塞爾維亞隊贏得奥運銀牌的祖謝域 (Aleksandar Djordjevic），接替杜鋒擔任中國男籃主帥的首仗，故表現仍值得留意。

其他報道：世冠盃｜皇馬大捷下周日決戰希拉爾 安察洛堤斥麾下輕敵 證賓施馬等4將有望復出

其他報道：英超｜曼聯逼和列斯聯主場13連勝斷纜 辛祖隔近5個月首建功 坦夏格促「掌握自己的未來」

其他報道：NBA｜杜蘭特離籃網 轉投太陽組「四巨頭」