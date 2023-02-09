世冠盃｜皇馬大捷下周日決戰希拉爾　安察洛堤斥麾下輕敵　證賓施馬等4將有望復出 (19:19)

皇馬藉雲尼斯奧斯祖利亞及費達歷高華維迪，先後於42和46分鐘建功，雖然莫迪歷曾在87分鐘主射12碼「宴客」，但仍藉洛迪高高斯及艾利巴斯於補時階段得手，以4：1挫在65分鐘憑極刑破蛋的艾阿里，繼2018年後再於世冠盃坐亞望冠。

安察洛堤說：「當球隊領前兩球後，球員便以為穩操勝劵，出現愈來愈多盤扭，鬆懈了，我們不能這樣。你每仗都必須交出良好表現，直至完場為止。」他又證實艾達米列達奧及賓施馬可在摩洛哥時間周四歸隊，並暗示賓施馬有望在決賽復出，又料分別因發燒和疲累而缺席此役的丹尼爾卡華積及馬高阿辛斯奧可候命。

此外，巴塞隆拿左翼衛馬高斯阿朗素的父親彭拿逝世，終年63歲。彭拿及其於2012年離世的父親伊馬斯同曾為西班牙出賽，分別司職翼鋒及後衛，亦分別是巴塞和皇馬名宿。彭拿是1984年歐洲國家盃亞軍隊成員，但他在該屆比賽未獲派上陣。

另外，香港西甲足球學校宣布，將於5月尾派出由精英青少年學員組成的隊伍，到希臘出戰「Elite Neon Cup 2023」男子U10組別賽事，將與包括AC米蘭、彭拿典奈高斯、加拉塔沙雷等歐洲知名球隊比賽5場。

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