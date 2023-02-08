體育︱土耳其後衛拍賣C朗等3名祖雲前隊友簽名球衣賑災 厄瓜多爾國腳購物資予災民 (21:18)

24歲的美列迪美羅於2019至21年曾效力祖雲達斯兩季，他今日在個人Twitter宣布，將網上拍賣他珍藏有C朗親筆簽名的祖雲球衣，邦路斯與保羅戴巴拿亦響應分別捐出其祖雲及羅馬的簽名球衣，所得款項將全數捐助其家鄉地震災區。迪美羅說：「我剛與C朗談過，他說對土耳其發生的事感到非常難過。我獲他同意將自己珍藏的C朗簽名球衣拍賣。邦路斯及戴巴拿亦表達了悲傷，表示與土耳其人同在，他們亦會捐出簽名球衣響應拍賣。」截至今晚8時，迪美羅在Twitter公布，3件簽名球衣最高叫價，分別為C朗的5.25萬歐元（約44萬港元）、戴巴拿的1.73萬歐元（約14.5萬港元）及邦路斯的1.48萬歐元（約12.5萬港元），3件球衣合共至少籌得8.46萬歐元（約71萬港元）善款，拍賣於香港時間明晨3時結束。

此外，效力土超勁旅費倫巴治的安拿華倫西亞，被發現在土耳其一間大型連鎖體育用品店購買帳篷等大量物資，這名去年底在世界盃決賽周射入3球的33歲厄瓜多爾國腳，據報其後到災區親自將購得物資派發給災民應急。

曾效力紐卡素的加納隊前鋒基斯甸艾素一度失聯，最終獲救，然而仍有球員遇難。土耳其次級聯賽球隊馬拉塔斯堡（Yeni Malatyaspor）證實，效力該隊的28歲土耳其門將杜卡斯蘭（Ahmet Eyup Turkaslan）不幸被地震倒塌的瓦礫壓下喪生，終年28歲。

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