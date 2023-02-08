英超︱傳卡塔爾財團日內收購曼聯 與英國首富競逐 格拉沙家族要價60億鎊 (17:42)

格拉沙家族自去年11月計劃將曼聯出售後，英國首富拉特克里夫的英力士集團（INEOS）在上月中證實有意入標，成為首個公開有興趣收購曼聯的買家。《每日郵報》報道，來自卡塔爾財團亦有意參與競逐收購曼聯，消息人士表示，卡塔爾的投資者銳意在去年底主辦世界盃的成功基礎上再接再厲，將目光放在歐洲球壇並瞄准曼聯，最快將於未來數天內提出報價，「他們認為曼聯是世界上最大的球會，稱得上是鑲嵌在『皇冠上的寶石』，因此他們有決心及信心出價能擊敗其他潛在對手，將曼聯重返應屬的位置」。

卡塔爾國王塔米姆為知名的曼聯忠實球迷，他同時為卡塔爾體育投資基金（QSI）的投資者之一。不過，由於QSI已持有巴黎聖日耳門（PSG），根據歐洲足協規例，以防在歐洲賽出現利益衝突，今次或只能以獨立投資者或私人資金等其他身分完全收購。

據報，格拉沙家族要價為60億鎊，加上曼聯有意翻新或改建奧脫福球場和卡靈頓訓練基地，預計要再耗資多20億鎊（約188.2億港元）。

此外，轉會新聞專家羅曼奴報道，曼聯計劃在今夏出售明年約滿的前鋒安東尼馬迪爾，這名27歲法國籍射手雖為紅魔正選，但今季受傷患困擾，至今僅上陣14場入6球。曼聯領隊坦夏格也承認，最近再次受傷的馬迪爾，今季從未能達至100%狀態，「他不能經常上陣，當可以比賽時也只是80至90%狀態。如果他在最佳狀態，球隊的鋒線攻力可以完全不同」。英國《電訊報》報道，曼聯今夏首要目標為耗資1億鎊簽入一名星級射手，兩大熱門人選為效力拿玻里的24歲尼日利亞隊前鋒域陀奧森漢，以及熱刺29歲英格蘭隊長哈利卡尼，羅馬的英籍前鋒譚美阿巴謙亦列入名單之中。

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