學界籃球｜學體會公開致歉　承認錯放比賽用球　裁判賽前未有檢查籃球尺碼 (17:06)

英華書院在周日的全港學界精英籃球比賽男子組決賽以63：66負聖若瑟書院，IG帳戶「yingwa_basketball_2022」昨發文提到決賽比賽使用是尺寸較小的6號球（周長28.5英寸），而非《參賽學校注意事項》第9點所規定的7號球（周長29.5英寸），參賽球員在第二節開段感受到比賽用球與熱身用球不同，並即時向助教反映，隨後球員在比賽第三、四節有向球證反映，「但球證當時表示『今天係用呢粒波，無得換』」，並要求學體會作出交代。

學體會今午發聲明回應此事，承認工作人員錯放6號球到裁判桌上，而裁判在開賽前也未有檢查比賽用球尺寸，「經學體會初步了解，男子組冠軍戰開賽前，學體會工作人員如常更換比賽用球， 並放到裁判桌上，但未有確定所更換的比賽用球尺碼，裁判開賽前亦未有檢查比賽用球尺碼。比賽期間，曾有參賽球隊向裁判提出比賽用球尺碼不符，但基於比賽用球由學體會提供，比賽繼續，最後整場賽事使用6號球作賽」。據了解，裁判在比賽期間作的決定未有諮詢學體會，至於沒有更換比賽用球的原因，主辦單位亦需等待裁判方的詳細報告。

學體會就今次事件造成的不便，向各持份者及公眾致歉，承諾會進行全面檢討，避免同類事件再次發生。

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