NBA｜占士後仰跳投命中　膺得分王即眼泛淚光　渣巴：他近20年統治NBA (19:03)

勒邦占士在此役只需射入36分，便可超級名宿渣巴，成為聯盟得分王。這名38歲星將此役把握力極高，存第三節尚餘10.9秒時，以一記後仰跳投射入生涯第38,388分，他馬上雙手指向天，又激動得眼泛淚光，主場球迷不斷高呼「MVP（最有價值球員）」，賽事也隨即暫停約5分鐘，並由NBA總裁阿當施華宣布「大帝」締造歷史，而渣巴送上皮球，象徵「史上得分王」之位正式交棒，而「魔術手」莊遜亦有上前祝賀占士。

渣巴在NBA征戰20個球季，其中兩度贏得得分王頭銜，並於1560場常規賽攻下38,387分，這項紀錄在NBA封塵近39年。占士此役20投13中得38分，將紀錄推高至38390分。占士在賽後表示，能夠與傳奇比肩是自一種榮譽，感激NBA提供平台讓自己表現，「感謝這20多年來，與我經歷一切的人，沒有你們便沒有現在的我。成為得分王不是我的目標，但我的教練和隊友讓它發生」。

占士在賽後接受奧尼爾訪問時，被問到自己是否「史上最強」，他說：「每人心中都有不同答案，但我每次上場都會拼盡全力，我經常覺得自己是最好的球員，但是有太多偉大的球員了，我很慶幸自己能參與他們的旅程。」這名38歲星將續指，自覺仍能繼續征戰NBA，意味他大有機會成為聯盟史上首名攻破4萬分大關的球員。

渣巴親自見證占士超越自己後，亦有向對方送上祝賀，「他的表現能統治NBA，而他近20年來都是這樣，你必須讚揚他的比賽方式，以及他堅持和領導特質」。至於湖人名宿「魔術手」莊遜則說：「我從沒想有人可以打破渣巴的得分紀錄，這對我來說更重要的是，占士身穿紫金色球衣，以湖人球員的身分締造歷史。」

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