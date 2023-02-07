體育︱土耳其女排球隊全數失聯　摔角隊8人獲救 (19:39)

地震震央在古城加濟安泰普（Gaziantep）附近，隨後發生至少40多次餘震，哈塔伊省正是災情最嚴重的地區之一。據土耳其傳媒報道，Alanya Belediyespor排球隊成員Eneshan Can在社交帳戶確認，哈塔伊14名女排球員下塌於安塔基亞體育館附近的酒店倒塌，眾人因此被活埋在瓦礫下，並表示自己與其他隊友，無法通過共享位置去搜尋她們。另外，11名Malatya Metropolitan Belediyespor男排成員亦在地震後與外界失聯。

至於土耳其國家隊摔角手Taha Akgül同樣於社交網求助，表示有30至40人被困瓦礫中：「卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）30至40位摔角手所在的建築物已被摧毀，我們的運動員被埋在瓦礫中，我們急需救援，願神保佑你們。」土耳其摔角聯會今日宣布，他們的救援行動仍在進行，目前已有8人奇蹟獲救。

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