體育︱土耳其強震多名運動員失聯　前紐卡素翼鋒生死未卜 (13:23)

31歲的艾素在葡超波圖出道，但在紐卡素成名，曾為「喜鵲」上陣逾百場，現時效力土超球會哈塔斯堡（Hatayspor），日前為球隊補時奠勝。惟球隊所在的哈塔伊省鄰近震央加濟安泰普省，下榻的大廈在地震中倒塌。即使大部分隊友已獲救，他與球會總監Tanur Savut仍失聯。哈軍主帥禾簡迪米雷（Volkan Demirel）與另一土國名宿哥漢辛（Gokhan Zan）均發短片求助，指哈塔伊不少地區斷水電，與外界幾近隔絕。

土耳其青年體育部在地震後宣布全國體育活動暫停，直至另行通知。次級聯賽球會馬拉塔斯堡（Yeni Malatyaspor）、第3級的Iskenderunspor、1920 Maraşspor均確認有職球員失蹤。土耳其手球總會指未能聯繫國家隊男將Cemal Kutahya與哈塔伊手球隊主教練。至於在另一重災區卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），據報有到當地比賽的摔跤及排球運動員生死未卜。

加拉塔沙雷、比錫達斯等多間土國著名體育會，均借出場地及捐獻物資協助賑災。而效力加軍的門將伊斯美施比（Ismail Cipe）更滿載糧食，自駕到受災最嚴重地區之一的家鄉哈塔伊省（Hatay），為災民出一分力。

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