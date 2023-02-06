英超︱曼城涉逾百項財務違規指控　最高刑罰可被逐出英超 (23:01)

英超賽會表示，曼城在2009至2018年期間，涉違反向賽會提交準確財務信息，「尤其在收入（包括贊助收入），以及關聯方及營運成本方面」。藍月另被指控在2019/10至2012/13球季未完全公布領隊薪酬，當時球隊由現任意大利隊教練文仙尼掌帥；以及未能符合英超賽會要求，在2013/14至2017/18球季期間符合歐洲足協（UEFA）的財政公平競技守則（FFP）。此外，曼城亦被控在2018年12月起，未有配合賽會的調查行動。英超將委任獨立委員會進行審訊程序，過程將會保密，若相關指控屬實，曼城可面臨罰款、扣分，甚至被逐出英超的最高刑罰。

針對曼城涉嫌違規的調查始於4年前，當時德國《明鏡》雜誌公布連串「足球解密」文件，促成英超立案。曼城於2020年亦因違反FFP，被UEFA判罰禁止參與歐洲賽兩季及罰款3000萬歐元（約2.53億港元），但同年在體育仲裁法庭（CAS）上訴得直，得以續戰歐聯之餘，罰款亦大減至1000萬歐元。

曼城其後發聲明，稱對賽會相關指控感到驚訝，「特別是考慮到賽會所提供的大量詳細資料」。該會歡迎獨立委員會進行審查，以考慮支持其立場的全面無可辯駁證據。

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