NBA︱艾榮投獨行俠　偕當錫並肩作戰　杜蘭特傳交易至太陽 (20:54)

美媒上周已傳出艾榮向籃網申請交易，並希望於本月9日的交易限期前找到新東家，否則將會在7月以自由身離隊。籃網在是次交易中，將艾榮及前鋒馬基夫摩里斯打包送走，並從獨行俠換來後衛甸韋迪、前鋒芬尼史密夫、2029年的首輪選秀籤，以及兩個次輪籤。

艾榮在2019年7月加盟籃網，其間鬧出不少風波，包括拒絕接種疫苗而被紐約市政府禁止在主場出賽，又因分享反猶太紀錄片的連結而被迫道歉等等。艾榮將與當錫組成後場拍檔，根悉這名30歲控衛對是次交易相當滿意，又以「欣喜若狂」來形容。有指艾榮正在進行體測，若一切順利的話會在周四作客洛杉磯快艇「地標」登場。

不過，據《Bleacher Report》報道，艾榮本意欲加盟湖人，而2015/16球季曾與他在克里夫蘭騎士攜手奪冠的勒邦占士，也希望與他故劍重逢，惟籃網班主蔡崇信不願艾榮加入「紫金軍團」，因此最終選擇與獨行俠完成交易。

獨行俠目前以28勝26敗排西岸第6，今季40場錄得平均27.1分、5.3個助攻以及5.1個籃板的艾榮加盟後，預計可為球隊注入即戰力。交易達成後，獨行俠亦將取代籃網，成為全聯盟唯一擁有兩位明星賽正選球員的隊伍。另外，有消息指鳳凰城太陽也計劃跟籃網交易另一星將杜蘭特。

至於金州勇士今日發表聲明，指在上周擊敗獨行俠一仗傷及左膝的的史堤芬居里，經磁力共振檢查後，證實為上端脛腓韌帶部分撕裂、骨間膜撕裂，以及小腿挫傷，目前歸期未定；亦有消息指這名34歲控衛料休息數周，恐缺席本月20日的明星賽。

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