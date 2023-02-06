英超︱熱刺連續4季主場挫曼城　卡尼奠勝膺隊史最佳射手　夏蘭特零射門捱批 (18:41)

干地上周三完成切除膽囊手術後留在意大利休養，因此本仗需由助教史迪連尼暫代領軍。不過，熱刺並未就此自亂陣腳，更在15分鐘把握敵軍中場洛迪卡斯簡迪後場交失，由賀積貝治攔截後傳予卡尼施射得手。儘管基斯甸羅美路末段領兩黃一紅被逐，熱刺仍能保住1球勝局，22戰得39分排第5，落後少踢1場的紐卡素1分；曼城則未能把握阿仙奴本輪輸波收窄榜首差距，目前21戰得45分，多踢一場下落後「兵工廠」5分。

卡尼上月底已追平基里夫斯的266球隊史入球紀錄，本仗一箭定江山後正式獨攬該頭銜。這名29歲英格蘭隊前鋒賽後即獲干地致賀電，稱對麾下譜寫新里程感到驕傲。該名意籍教頭事後更於社交網發文答謝全隊，寫道：「即使在遠方，也與你們同在，為整個團隊感到驕傲」。

另邊廂，現以25球雄踞英超射手榜的藍月前鋒艾寧夏蘭特，此戰未有錄得任何射門，是自2020年9月以來首次。現擔任球評的英軍名宿加歷查賽後質疑對方去夏可能「選錯球會」，未能讓他發揮最佳水平。然而隊友基爾獲加為這名22歲挪威射手護航，認為新球員要適應曼城體系絕非易事，而夏蘭特已表現出色，「在他建功和贏球時，沒有人說三道四；可是每當他無入球或未能贏球時，人們都說『沒他會否比較好』？我們是一個團隊，必定會奮戰到底」。

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