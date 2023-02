意甲︱AC米蘭打吡敗陣7場不勝　皮奧利無悔棄用利亞奧 (19:38)

利亞奧近期盛傳與球會續約談判破裂,會方上周曾發聲明,否認技術總監馬甸尼與他交惡。惟利亞奧在上場不敵薩斯索羅時已退居後備,今仗亦至54分鐘才入替奧歷治,而球隊上半場已被敵鋒拿達路馬天尼斯頭槌破門,連續6場先失球為近49年首次,最終亦未能平反敗局。

皮奧利賽後為一改慣常的4-2-3-1陣式,轉用3-5-2「無翼陣」解畫道:「球隊近期失球太多,所以希望屯兵保護防線。前場需要兩名能近距離互相支援的前鋒,基奧特與奧歷治是最適合的人選。」

AC米蘭現與拉素及阿特蘭大同得38分,但得失球差不及對方而跌至第6。拖連奴主場1:0小勝烏甸尼斯後則以30分排第7。

#InterMilan Per la sesta volta di fila in stagione il #Milan subisce il gol dello 0-1: non succedeva dal marzo-aprile 1974 (allenatore Cesare Maldini).— Giuseppe Pastore (@gippu1) February 5, 2023