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意甲︱AC米蘭打吡敗陣7場不勝　皮奧利無悔棄用利亞奧 (19:38)

AC米蘭今晨（6日）延續頹勢，在打吡戰0：1不敵國際米蘭，錄得4連敗及7場不勝，跌至意甲第6。外界關注拉菲爾利亞奧再被貶後備的原因，「紅黑軍」主帥皮奧利表明不後悔用人排陣，甚至指如果起用這名葡萄牙翼鋒，「今仗肯定會更艱辛」。

利亞奧近期盛傳與球會續約談判破裂，會方上周曾發聲明，否認技術總監馬甸尼與他交惡。惟利亞奧在上場不敵薩斯索羅時已退居後備，今仗亦至54分鐘才入替奧歷治，而球隊上半場已被敵鋒拿達路馬天尼斯頭槌破門，連續6場先失球為近49年首次，最終亦未能平反敗局。

皮奧利賽後為一改慣常的4-2-3-1陣式，轉用3-5-2「無翼陣」解畫道：「球隊近期失球太多，所以希望屯兵保護防線。前場需要兩名能近距離互相支援的前鋒，基奧特與奧歷治是最適合的人選。」

AC米蘭現與拉素及阿特蘭大同得38分，但得失球差不及對方而跌至第6。拖連奴主場1：0小勝烏甸尼斯後則以30分排第7。

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