渣馬︱20海外精英跑手應邀參賽　續保世界田聯金標　起步需戴口罩 (17:37)

高威林表示各界反應熱烈，渣馬參賽名額由上屆1.85萬人，增加至今屆的3.7萬人，而且名額全數爆滿。隨着香港復常，今屆賽事亦約20名有海外精英跑手來港參賽，「男子組精英跑手的時間在2小時10分內，而女子組的為2小時26分內」，有關海外跑手詳情會於周五的跑手見面會內公布。

賽會重申，跑手毋須再持核酸陰性證明、或在當日早上進行新冠快速測試，但建議跑手本周留意身體狀况，如有不適甚至確診感染新冠病毒，應向醫生查詢是否適合參賽。另外，跑手在出發時仍需戴口罩，但會在起點後50至100米設棄置箱，大會將在終點安排專人再派發口罩。

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