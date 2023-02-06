網球︱港隊台維斯盃護級成功　作客贏委內瑞拉　黃澤林3戰全勝 (16:47)

台維斯盃網球賽世界二組附加賽上周六開打，在首日的兩場單打，黃澤林以直落兩盤先拔頭籌，惟王康傑力戰下輸1：2，雙方打成1：1平手。

黃澤林其後伙王康傑在雙打鬥東首主組合洛迪古斯/白蘭頓，港隊第一盤兩度破贏6：1，第2盤領先1：0下因天雨延期，但港隊未受考驗，以7：6（7：3）再下一城。黃澤林在第4場單打硬撼委內瑞拉一哥洛迪古斯，雖然首盤先輸2：6，但他最終連贏兩盤6：1、6：3，為港隊以場數3：1奠勝，保住世界二組席位。港隊9月與世界一組附加賽負方交手，爭奪來年世界一組附加賽資格。黃澤林賽後說：「每次代表香港出戰台維斯盃，都覺得最特別和興奮。比賽時，隊友每一句鼓勵，都令人覺得感動和熱血，好想捱到最後贏波。」

另外，日本隊由西岡良仁先拔頭籌下，在世界一組附加賽以4：0挫波蘭隊護級，中華台北隊則在曾俊欣及許育修合力取得3個大分，以3：1爆冷挫主力球手棄戰的墨西哥隊，相隔6年重返世界一組。至於缺少吳易昺、商竣程等主力的中國隊，直落4場不敵巴西隊，維持在世界二組。

決賽周外圍賽方面，韓國隊在主場憑權純雨最後一場擊敗大衛哥芬，以3：2險勝8號種子比利時隊，取得隊史頂級組別首勝；由阿歷山大薩維列夫領軍的4號種子德國隊，爆冷以2：3負瑞士隊。至於法、美、英及塞爾維亞隊等熱門，則順利晉級16強。

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