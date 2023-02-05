足球︱皇馬輸烏龍波　西甲爆冷負馬略卡　拿玻里意甲派3蛋續領放 (23:38)

皇馬後衛拿祖費南迪斯於13分鐘擺烏龍，令球隊在西甲以0：1負馬略卡。皇馬下個聯賽對手包尾的艾爾切則藉前鋒皮亞米拿大演帽子戲法，主場爆冷以3：1輕取前列的維拉利爾。馬德里體育會在主場以1：1打和基達菲後穩守第4，落後皇馬7分。

隨着艾爾切開齋，歐洲五大聯賽中，只餘在意甲主場吞萊切兩蛋、續排倒數第一的克雷莫納仍是不勝之師，而領前的拿玻里則憑基華拉斯基利亞在47分鐘射入12碼，前線拍檔域陀奧森漢其後梅開二度，以3：0大勝史柏斯亞及錄得五連捷。

法甲榜首巴黎聖日耳門（PSG）雖有中場連拿度辛捷士於14分鐘便傷出，卻仍在右閘阿舒拉夫先在38分鐘扳平，後於58分鐘助攻美斯，助球隊主場以2：1反勝圖盧茲。

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