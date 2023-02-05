學界籃球︱協恩精英賽大勝林大輝締八連霸　中六主將不捨學界生涯告終 (17:09)

協恩甫開局有黃雅婷殺入內線，加上李佩沛和陳詠琛外投，早早取得領先優勢，相反林大輝在協恩的嚴密防守下，僅靠中鋒朱寶恩爭分，半場落後9：43。

林大輝下半場有朱寶恩錄得4犯，但球隊眾將開始「回魂」，吳巧嵐強攻禁區連取9分，加上劉伊嵐在三分線左右開弓，打出18：4攻勢，助球隊追至30：57。協恩始終技高一籌，決勝節點點開花，終以90：39勝出。李佩沛賽後表示，雖然精英賽停辦3年，但今次奪冠有感過去付出皆值得，「在協恩6年來經歷高低起伏，疫情下只能隔着螢幕見隊友很難受。這次以領袖身分參賽，有些壓力，但我亦享受過程，在協恩6年也無憾」。

李佩沛對衛冕成功感高興，但也期望師妹繼續努力，「多謝師姐給壓力我們，但希望師妹要有危機感，不要輕敵，要用行動證明自己值贏」。協恩在最後兩分鐘派出5名中六生上陣，今仗射入3球三分的陳詠琛，也坦承感觸，「我第一次、也是最後一次打精英賽，有這機會很難得」。

至於林大輝前鋒吳巧嵐坦承大賽經驗少，故開賽初段被場外氣氛影響，但半場獲教練鼓勵下重整旗鼓，即使在決賽落敗也享受這個舞台。

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