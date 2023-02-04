英超︱戴治新官上任響頭炮　領愛華頓爆冷挫阿仙奴　擺脫10場不勝頹勢 (22:29)

賽前有球迷遊行要求班主法哈莫西里賣盤的愛華頓，上月因戰績欠佳解僱主帥林柏特，由前般尼領隊戴治接掌。上任不足一周的他今初次領軍即迎戰榜首的阿仙奴，在冬季轉會窗引援失敗兼失去主將安東尼哥頓下，「拖肥」在上半場踢出拚勁，多次於邊線傳中製造威脅，其中前鋒卡維特利雲共3次埋門機會，包括完半場前一次近門頭槌柱邊出界。

換邊後兩軍互有攻守，阿仙奴於59分鐘換入上月來投的新兵佐真奴及李安度杜沙特，其中前者亦上演來投後處子戰。惟僅1分鐘後，主隊即憑兩名戴治昔日般尼的愛將炮製首個入球，由後衛達高斯基接應杜韋麥尼爾開出的角球頭槌領入，其後「兵工廠」久攻不下，最終拖肥以1球小勝，近5次主場交手取4勝1和之餘更終止各項賽事10場不勝頹勢。而阿仙奴則吞下今季聯賽第2敗，領先次席的曼城5分。

其他報道：足球︱C朗入12碼取登陸沙特處子球 助艾納沙逼和對手

其他報道：乒乓︱杜凱琹林兆恒WTT安曼支線賽混雙奪亞

其他報道：港超｜東方作客險勝大埔返勝軌 葉鴻輝諷場地「世界級」促部門正視

其他報道：羽毛球︱伍家朗泰國大師賽挫李詩澧闖男單決賽 寫半年個人最佳成績

其他報道：F1︱紅牛公布新戰車「拉花」 落實2026年起與福特汽車合作

其他報道：英超︱車路士大肆擴軍後悶和富咸 今年7戰入兩球 樸達：陣容具潛力有待磨合

其他報道：學界籃球︱英華大勝可藝 明鬥聖若瑟爭6年來首封王

其他報道：學界籃球︱林大輝險勝青中 精英賽首闖決賽 鬥協恩爭后冠