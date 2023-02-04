港超｜東方作客險勝大埔返勝軌 葉鴻輝諷場地「世界級」促部門正視 (18:20)

東方上仗作客港會足球場以0：1負港會，今仗面對有主教練李恆匯、球員鍾偉強及利馬等舊將在陣的大埔，在上半場34分鐘藉對方控球失誤，由射手巴杜姆反擊半單刀先開紀錄，換邊後66分鐘再由港將孫銘謙再下一城，領先2：0。大埔於72分鐘從前場搶球，由前鋒保連奴追回一球後，尾段反壓東方狂攻，包括曾有次頭槌中楣彈出，東方終險勝2：1，重返勝軌後10戰17分維持排第5。

當選賽事最佳球員的葉鴻輝表示，球隊領先2球時仍沒壓力，但失誤失一球後，被對方踢回信心，令戰况有些驚險，但稱球隊是團隊，每位成員都會幫犯錯的隊友「起返身」。繼上仗於仿草場的港會場作賽吞敗，葉鴻輝稱今仗也遇到硬仗，形容大埔運動場今場賽事的草地質素是「世界級」，「回傳時幾乎沒有地波，足球是彈回來，龍門前的草地又淋又彈，相信很少球場可以做到這樣，有關部門需要正視比賽場地質素」。主帥盧比度也稱今仗非常難應付，不滿尾段失球，他也認同球場質素欠佳，惟補充情况是影響到雙方兩隊。被問到完季前會否增兵，盧比度笑稱「無錢」，日前從標準流浪簽入簡古爾後，會以現有陣容完成球季。

東方獲邀明日赴澳門參與省港澳賀歲盃，將於下午4時15分在氹仔奧林匹克運動場對廣東超聯球隊廣東蜀地紅。對於兩日踢兩仗，盧比度透露會給予不少青年球員上陣機會。

大埔主帥李恆匯承認在上半場因中場馮冠鳴控球失誤而失球成「致命傷」，呼籲球員學習汲取教訓，又認為從比賽形勢，和局是更合理戰果。對於大埔球迷會「12th 綠戰士」於1月初在社交網發聲明，稱曾被會方管理層斥責打氣方式令教練及球員難受，宣布即時停止為大埔打氣，秘書長陳平其後透露對方內容曾夾雜粗口，招致區內中小學校長投訴，今仗是大埔約一個月後重返主場比賽，看台上看到變成主要由家長帶同一班學童為大埔打氣，球迷會的球迷則坐到看台頂層一旁，雖然當港足代表孫銘謙入球時，他們有大聲拍掌及為孫銘吶喊，惟大埔追回一球時亦有歡呼喝采。陳平稱知道這班球迷對大埔忠心多年不離不棄，會再看情况派員聯繫對方「和解」。

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