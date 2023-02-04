學界籃球︱英華大勝可藝　明鬥聖若瑟爭6年來首封王 (19:41)

兩軍首節在禁區短兵相接，英華有倪嘉仁、莫煒謙和吳委峻輪流得分，可藝則有鄭竣謙獨取9分，助球隊咬緊17：24。不過，英華在次節使出看家本領，以高壓防守迫使對方連接失誤，打出一波10：2的攻勢拉開分數，完半場已領先42：26。

英華在下半場繼續領放，吳委峻在零度位連轟3球三分引來滿場歡呼，球隊隨後盡遣後備落場練兵，仍以44分優勢大勝。這支九龍區冠軍晉級決賽後，將與聖若瑟爭奪精英賽冠軍；可藝則與喇沙書院會師季軍戰。

聖若瑟在另一場4強頭三節皆落後下，決勝節打出27：11攻勢，包括鄧力嘉包辦其中10分，終以68：55反勝喇沙，近20年來首闖決賽，這支港島區霸主將爭取自1999/2000後再嚐冠軍滋味。

精英賽4強賽果

女子組

協恩88：37裘錦秋

青中60：65林大輝

男子組

喇沙55：68聖若瑟

英華 93：49可藝

精英賽決賽日賽程

女子組季軍戰

開賽時間：09：00

對賽：裘錦秋 VS 青中

男子組季軍戰

開賽時間：11：15

對賽：喇沙 VS 可藝

女子組決賽

開賽時間：13：45

對賽：協恩VS 林大輝

男子組決賽

開賽時間：16：15

對賽：聖若瑟 VS 英華

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