F1︱紅牛公布新戰車「拉花」　落實2026年起與福特汽車合作 (16:43)

紅牛昨晚公布2023年賽季新戰車「RB19」，惟僅公布「拉花」部分，全新設計的「真身」將稍後才亮相。而車隊亦在發布會上公布，將在2026年起正式與福特汽車合作，由對方擔任車隊引擎供應商，暫簽約4年，並將獲對方在內燃機研發、電池、電動機技術、動力單元電控和分析等領域提供專業知識及意見。

此外，FIA今亦公布有6間供應商完成註冊，將在2026年賽季改例後為各支車隊提供引擎，包括目前擁有自家車隊的平治、法拉利、艾爾派，以及將與紅牛合作的福特汽車。至於其餘兩間分別為奧迪及本田，前者傳有意收購車隊但暫未有定案，而近年與紅牛合作無間的本田，目前仍與該隊有合作關係，惟在紅牛已確認將與福特汽車結盟下，這間日本車廠料屆時將另覓他隊合作。

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