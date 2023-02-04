英超︱車路士大肆擴軍後悶和富咸　今年7戰入3球　樸達：陣容具潛力有待磨合 (16:04)

車路士今仗正選派出多名新兵，包括以1.21億歐元（約10.28億港元）破英超轉會費紀錄加盟的安素費南迪斯，以及烏克蘭隊翼鋒梅迪歷，並有右閘列斯占士傷癒復出。不過前鋒夏維斯多次錯失良機，包括一次門前射高，以及完半場前單刀挑射中柱，最終雙方互交白卷。富咸繼上月主場勝2：1後，今季兩鬥藍戰士均不敗。

車路士攻門乏力，不過冬季「標王」安素費南迪斯在首仗踢出攻守兼備的表現，全場長傳及搶截各6次、10次重奪球權及3次解圍，而且走動覆蓋範圍甚大。

此外，車路士賽前落實歐聯淘汰賽階段大軍名單，只能加入3名新兵下，最終註冊安素、梅迪歷及借將祖奧菲歷斯，剔餘在歐聯分組賽入2球的奧巴美揚。據報這名加蓬射手對此感震驚和失望。樸達承認這是艱難決定，「他沒有做錯什麼，有參加操練並且訓練得很好，未列名單後當然可以休息，我理解他的失望，他在下半季要為自己位置而戰」。

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