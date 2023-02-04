學界籃球︱林大輝險勝青中　精英賽首闖決賽　鬥協恩爭后冠 (15:51)

兩隊甫開賽便鬥得激烈，並於三分線外駁火，林大輝後衛鄭思睿入球後，林卓童即回底一記answer 3，加上李卓桐中距離中鵠，領青中首節領先16：12。青中次節初段接連外投得手，一度將領先優勢擴至9分，惟林大輝靠廖詠琪and1，加上身高1.8米的朱寶恩在禁區連奪8分，追至27：27平手。青中則有林卓童半場入4球三分，稍稍領先32：29。

林大輝下半場吹響反攻號角，廖詠琪除了偷波快攻，亦三度入楔得手，加上鄭思睿轟入三分，打出一波9：0攻勢，梁芷甄再外投內切，領軍反超50：45。青中主力受個犯困擾，決勝節打得綁手綁腳，林大輝曾將領先優勢擴至10分，終在三人得分上雙，包括廖詠琪轟入全場最高21分，以及梁芷甄和朱寶恩各自貢獻12和11分，終以65：60險勝，校史首闖精英賽決賽。

林大輝女籃眾將賽後喜極而泣，隊長梁芷甄更久久未能平伏情緒，她賽後表示：「我們這個月不停練習，才換來這成績，一切辛苦都值得。」她直言賽前立定決心搏盡爭勝，拒讓學界生涯最後一次精英賽留憾，「我沒想過打入4強、甚至決賽，我由中一開始一直向這目標進發，所以剛剛眼淚不自覺流下來」。

在疫情三年，林大輝女籃曾經歷散班危機，但梁芷甄一直未有放棄，也慶幸全隊堅持至今，「有些隊友因為疫情沒了目標，曾經選擇離開。我當時很擔心，不想球隊解散，與老師和隊友一起找她們回來」。她笑言獲日漫《男兒當入樽》的動畫電影的啟發，稱自己像宮城良田一樣，即使緊張也要故作鎮定，「若在比賽中膽怯、放棄的話，一切都沒了」。

林大輝女籃曾於2010年精英賽得殿軍，這次殺入決賽已改寫校史最佳成績，她們明午將與協恩爭冠；後者在4強以88：37大勝裘錦秋中學（葵涌），力爭8連霸。

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