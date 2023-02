高球︱「高爾夫」巴利PGA首戰打金球　與拍檔首日排並列18 (22:56)

33歲的巴利賽後回顧這一球時說:「當然(緊張)。雖然習慣在8萬人及電視機面前比賽,但這是完全不同的運動。一開始知道球落於車道當然會擔憂,我只能將球打向上坡處,祈求幸運之神眷顧,看到球滾上果嶺,在旗邊停下的感覺真好。」

值得一題的是班列特在職業組只打出低標4桿的68,換言之在業餘配對賽中,巴利在部分洞數合計優於隊友共3桿,才打出低標7桿的65桿。他們落後榜首——NHL卡羅來納颶風班主Tom Dundon與職業手韋爾哥頓的組合5桿;NFL綠灣包裝工四分衛Aaron Rodgers與加拿大球手Ben Silverman一隊則落後兩桿排並列第3。

