NBA︱明星賽後備名單出爐　夏登落選IG留言嘆不獲尊重 (19:51)

NBA今公布今屆明星賽後備名單，其中初次入選的包括灰熊的謝倫積遜、奧克拉荷馬雷霆的基傑奧斯阿歷山大、印第安那溜馬的夏利保頓，以及將於主場出戰的猶他爵士新星馬克根尼。至於洛杉磯快艇的保羅佐治則第8次入圍，成為後備中最多入選的球員。反觀多名老牌球星如「韋少」韋斯特布克、基斯保羅及夏登等均名落孫山。其中夏登更在Instagram限時動態留言不滿，直言「不獲尊重」。

此外，由分岸票王命名的勒邦占士隊及安迪度高安普隊，將於明星賽當日前夕由兩軍隊長選出各自的正選及後備陣容。

常規賽方面，西岸二哥灰熊作客以113：128不敵克里夫蘭騎士，其中灰熊主將迪朗布克斯在第3節中段上籃倒地後突然攻擊敵將米曹的私處，其後雙方發生衝突齊被球證逐離場。賽後米曹形容對方屬慣犯，又稱「只要留意他的比賽便會明白」。

至於密爾沃基公鹿今在「字母哥」安迪度高安普攻入54分下，領銜主場106：105險勝快艇，六連勝後升上東岸次席。而達拉斯獨行俠球星盧卡當錫則再於比賽中途觸傷右足踝提早退下火線，但無阻球隊主場以111：106挫新奧爾良塘鵝。

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