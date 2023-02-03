意盃｜祖雲達斯闖4強續缺普巴　艾歷尼信復出需時否認解約傳聞 (17:20)

去年7月宣布離開曼聯重返祖雲達斯的普巴，自加盟後從未在正式賽事上陣，且無緣隨法國隊出戰去年的世界盃決賽周。這名29歲中場上月29日聯賽主場對蒙沙時，終入選大軍名單，但據報因仍有傷未能復出，今晨意盃更未有隨隊迎戰拉素。據《米蘭體育報》報道，「斑馬兵」高層已對普巴失去耐性，復出無期下考慮與對方解約，另一方案是延至季後出售，但其高達700萬鎊（約6694萬港元）的年薪勢成障礙。

祖雲達斯今晨續由杜辛華荷域及費達歷高基艾沙掛帥，並憑中堅比爾馬在44分鐘建功，以1：0小勝有射手恩莫比尼復出的拉素，連續4季躋身意盃4強。主帥艾歷尼除稱讚麾下表現出色外，亦開腔回應普巴解約離隊的傳聞，「我認為不應有解約這個方案。我們感到抱歉，因為球會某段時間曾認為普巴能復出，甚至是幾分鐘，但他已近9個月未有上陣。我們都同意應給予耐性，他持續訓練並期望盡快復出，但在此刻無法實現」。

未能領軍倒戈擊敗祖雲達斯的拉素主帥沙利，則為麾下表現自豪，「我對賽果感失望，但滿意球員表現。他們未讓對手有太多空間發揮，但進攻上卻未夠決斷」。

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