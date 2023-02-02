轉會︱英超冬窗洗費龐大　西甲賽會批以本傷人　「班主為球會注入興奮劑」 (21:25)

西甲賽會董事查維亞高美斯（Javier Gomez）日前拍攝影片，批評英超各隊班主大灑金錢進行買賣，情况如同為球會注入興奮劑，「他們注入的資金並非球會自身產生，若他們揚長而去，便讓球會陷入存亡危機。因此在我們的角度，這些行為算是作弊，因為這會拖垮其他聯賽」。高美斯透露，將會向歐洲足協（UEFA）爭取限制班主揮霍行為，尋求懲罰涉嫌違規的球會。

西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）則在帖文指出，英超球會在冬季轉會窗斥資10億鎊進行交易，讓聯賽淪為百萬富翁的「洗錢競賽」。然而英超賽會回應路透社時，指出泰巴斯及高美斯引述的數據並不準確，並稱英超透過廣告及直播為球會帶來可觀收入，達致長期利益，並符合UEFA的規格。

此外，巴塞隆拿今晨憑拉芬夏比洛尼傳射居功，以及停賽刑滿的羅拔利雲度夫斯基取得進帳，作客以2：1挫貝迪斯。然而巴塞在冬窗煞科日因轉會手續延誤18秒，導致未能購入洛杉磯銀河後衛祖利安阿拿奧祖。

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