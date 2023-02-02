英聯盃｜曼聯第10次坐亞望冠　2‧26決戰紐卡素　查頓辛祖復出坦夏格大讚　 (19:42)

曼聯首回合作客向諾定咸森林派3蛋，此役正選陣容與上場英格蘭足總盃淘汰雷丁相比有6個調動，其中副選門將湯希頓取代迪基亞把關，前線則改派加拿祖攻堅，惟球隊上半場表現一般，只有新兵中鋒韋格賀斯頭槌攻門中楣較有睇頭。62分鐘，曼聯一口氣換入拉舒福特、安東尼馬迪爾及查頓辛祖加強攻力。值得一提的是，辛祖因身心健康出現問題，今次是自去年10月22日後首為球隊披甲，並由翼鋒改踢進攻中場。

「福仔」其後在73和76分鐘助攻馬迪爾及費特，終令「紅魔」以2：0勝出，總成績淨贏5球，歷來第10次在英聯盃坐亞望冠，僅次於13次的利物浦。坦夏格說：「老實說，曼聯上半場的表現並不太好，行軍太慢，未能創造太多叩關機會，下半埸改善了。這是一支好球隊，所以我們必須有要求，須保持高水平的比賽。」

坦夏格又鼓勵辛祖道：「球迷向他歡呼實在太棒了！他擁有能改善球隊攻力的能力，但最重要的是，他很享受可為他帶來能量的比賽，這可從其笑容得知。他若在狀態，對球隊會是相當重要。」後衛勞基梳爾則說：「決賽對手紐卡素的一支極之出色的球隊。如果我軍最終功虧一簣，便會一無所有。我們正埋首協助球隊重拾昔日光輝。」曼聯上次在主要賽事封王，已是2017年的英聯盃及歐霸，時任領隊為摩連奴，而往後的主帥蘇斯克查及蘭歷克均無錦標落袋。

另外，森林進攻中場連格此仗賽前熱身時受傷，最終無法倒戈，曼聯名宿堅尼質疑道：「他在森林似無真正落場比賽，這取決於球員個人。這些年來，他有很多藉口。」30歲的連格去夏由曼聯轉會森林，今季英聯盃及英超共上陣17次入兩球，其在英超14次披甲無入球和助攻。

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