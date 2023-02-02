法甲︱PSG重返勝軌　麥巴比兩度宴客兼傷出　射手榜跌落次席 (18:33)

PSG過去兩場聯賽先後不敵雷恩及賽和蘭斯，1月4仗只錄得1勝。這支衛冕之師開賽6分鐘藉拉莫斯禁區內被拉跌獲得12碼，麥巴比主射雖被敵軍門將利甘迪撲出，但球證稱有蒙軍球員在起腳前「偷步」進入禁區，下令重射；不過該名24歲前鋒第2次操刀再被撲出後中柱彈出，隨即衝前補射亦高出。他在21分鐘與對手一次相撞後退下火線，由小將伊基迪基入替；拉莫斯則在32分鐘同告傷出。

PSG此仗兩度破門被視像裁判（VAR）推翻，至55分鐘才由法比安彭拿打開紀錄。這名西班牙籍中場72分鐘再助攻美斯，協助對方攻入本季聯賽第9球。主隊末段雖一度追近，但PSG補時再由16歲小將薩亞艾馬利錦上添花，打破隊史最年輕入球紀錄。同日朗斯主場以0：1敗予尼斯，將次席拱手相讓給作客以2：0擊敗南特的馬賽，令PSG於榜首拉開5分。

麥巴比和拉莫斯先後傷退，令本月中在歐聯硬撼拜仁慕尼黑的PSG增添隱憂。主帥加迪亞賽後透露兩人傷勢無大礙，被換出全因安全考慮，「拉莫斯內收肌感到不適，因此想被換出；麥巴比則是被撞到膝蓋和肌肉，是瘀傷還是血腫，我們還不知道。我們接下來賽程甚為頻密，故不能讓他冒險繼續作戰。幸好的是，兩人傷勢並不嚴重」。

此外，本季異軍突起的蘭斯，今晨有阿仙奴借將巴洛根連中三元，在主場一度落後0：2下，以4：2反勝羅連安特，自去年10月起13場聯賽不敗，以21戰29分排第10位。巴洛根至今累積14個入球，在法甲射手榜超越攻入13球的麥巴比登頂。

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