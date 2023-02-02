港超｜韓國前國腳金信煜加盟傑志 簽約3年至2026年 下半季組韓職神射手鋒線 (12:00)

金信煜曾效力全北汽車及蔚山現代，兩度奪得韓職冠軍，以及在2012年及16年贏得亞冠盃，是2013年韓職最有價值球員（MVP）及2015年韓職神射手，他在2018年亞冠盃分組賽曾來港作客對傑志。他其後效力過中超球隊上海申花及新加坡超聯球隊獅城水手，上季為獅城水手在聯賽上陣26場入21球，於日前提早解約回復自由身。韓國傳媒於上周率先傳出傑志擊敗多間韓國球會，成功簽入金信煜，傑志會長伍健日前亦向《明報》等本地傳媒證實，正斟介這名「太極虎」中鋒。

金信煜自2010年起為韓國隊上陣56場入16球，曾參與2014及2018年兩屆世界盃決賽周，共上陣3場，亦是2015及17年的東亞盃冠軍成員。傑志主教練朱志光歡迎這名韓國球星加盟，「金信煜身形高大是一大優勢，我相信他有能力配合不同踢法，與傑志其他中前場球員靈活合作。他可以用不同方式取得入球，更重要是有豐富亞冠經驗，是我們需要的球員。我期望他能幫助傑志取得入球之餘，一眾年青球員亦能從他身上好好學習」。

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