英超｜干地做膽囊切除手術　無緣領熱刺鬥曼城　森林借基羅拿華斯愛華頓唯一零簽人 (22:01)

熱刺上周借用維拉利爾翼鋒哥爾尼維特後，據報再斥資約4000萬鎊（約3.9億港元）收購柏度樸路，並讓右後衛馬特杜靴迪及迪積史賓斯，分別轉會馬德里體育會和外借至雷恩。

英超下游球隊亦增兵圖強，其中只多尾三般尼茅夫4分的第13位球隊諾定咸森林，意外地從巴黎聖日耳門（PSG）借入名將龍門基羅拿華斯；「般茅」則獲薩斯索羅借將中場咸密特查奧爾襄助，也是該隊冬窗的第6名新兵，惟也被他們垂青的羅馬攻擊手尼高路辛尼奧路因拒絕轉會，據報下半季勢被羅馬雪藏。

排第15的列斯聯則從「首都狼」借用守將迪亞高洛蘭迪；第14的李斯特城是簽入史篤城的澳洲世界盃國腳後衛哈里蘇達亞，又將前鋒艾約斯佩雷斯借予貝迪斯。然而以戴治為新帥的尾二球隊愛華頓卻成為唯一沒買人的英超球隊。

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