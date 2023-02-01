轉會｜香川真司重返大阪櫻花　三浦知良相隔24年再旅歐投葡甲球會 (21:19)

大阪櫻花今公布，香川真司落實以自由身重返球會，將於下周日（5日）召開記者會交代詳情。這名33歲中場2006年於櫻花出道並打響名堂，2010年轉投德甲勁旅多蒙特，成為時任該會主帥高普麾下的主力，並於2012年獲曼聯垂青登陸英超，惟未能爭贏正選下，兩年後重返多蒙特，合共為這支「蜜蜂兵團」效力7季。不過近年表現漸走下坡，去年短暫效力比利時的聖圖爾登，並在今日落實相隔13年再返日本球壇。

至於本月底將年屆56歲的三浦知良，在今日葡萄牙時間11時11分公布正式由日職球會FC橫濱外借至葡甲球會奧利維倫斯，據報為期半年，是他相隔24年再次旅歐。這名1990年代日本國腳早於1986年於巴西勁旅山度士出道，1990年輾轉回流日本加盟川崎讀賣（東京綠茵前身），其後曾兩次旅歐，包括在1994/95年球季外借至意甲球會熱拿亞，以及1999年短暫轉投克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模，其後返日本聯賽效力的他，自2005年起一直效力FC橫濱，今次將是他效力該會以來第3次外借。

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