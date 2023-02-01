英聯盃｜朗達夫破4年主場入球荒　紐卡素闖決賽爭逾半世紀首冠 (19:37)

曼聯vs.諾定咸森林 有線601/661台 明晨04：00直播

紐卡素上周中首回合作客勝出1：0，此役返回主場再憑桑恩朗達夫在4和21分鐘，獲右閘捷比亞及翼鋒米基爾阿米朗助攻，終助主隊以總比數3：1取勝，淘汰有前鋒查阿當斯於29分鐘破蛋的修咸頓，而「喜鵲」門將尼克普比各項賽事則連續10仗不失斷纜，其隊友般奴古馬雷斯則因在82分鐘，踩中修咸頓鋒將森美爾艾杜斯足踝領紅，料因停賽無緣在英超對韋斯咸、般尼茅夫和利物浦，卻可在本月26日的英聯盃決賽復出，碰曼聯或諾定咸森林，後二者將於明晨在奧脫福球場交鋒。「紅魔」首回合作客以3：0大捷凱旋。

今次是喜鵲自1976年後首入英聯盃決賽，且是1999年英格蘭足總盃後，首次能在大賽中坐亞望冠，在上述兩場決賽中，他們先後不敵曼城和曼聯而功虧一簣。喜鵲上次大賽封王需追溯至1955年的英足盃。

喜鵲在2021年10月初，被沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）收購後表現漸趨平穩，今季各項賽事27戰16勝9和2負，英超暫列第3，有望出席下季歐聯，難怪上次主場建功已在2019年的朗達夫說：「若你1年前預測己隊可有今天成績，定會被人訕笑。球隊近年一直在建立，它真是很突出的。」領隊艾迪賀維則說：「當你打入決賽，球隊的地位便會提升，球迷亦會增加。這是一間力爭上游的球會。我們將定會繼續全力以赴，竭盡所能。」另外，喜鵲落實讓今夏約滿的30歲中場舒維爾轉會森林。

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