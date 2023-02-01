英超｜車路士冬季豪洗3.29億歐元購8新兵 安素最後一刻破轉會費紀錄加盟 (16:52)

車路士在今個冬季轉會窗，一直視阿根廷隊世界盃冠軍中場安素費南迪斯為頭號目標，但此前多次談判破裂，曾被賓菲加公開批評擅自聯繫球員及報價不尊重，堅持要支付安素的1.2億歐元毀約金才會出售。賓菲加主帥舒密特於上月中曾聲稱安素將會留隊，正當以為事件暫告一段落，據報「藍戰士」近日再次重新談判，在轉會窗最後一天，兩間球會談判長達20小時下，最終在香港時間今晨約5時15分、即轉會窗關閉前一小時45分鐘，雙方才終於達成協議，談判歷時一個月。

賓菲加其後在官網證實這宗打破英超轉會費紀錄的轉會，確認安素費南迪斯的轉會費達1.21億歐元，較其毀約金稍多，當中有25%分成要支付予安素的母會河床。著名體育網站《The Athletic》披露，車路士會以分6期付款形式支付轉會費，首期為3400萬歐元，餘下款項再按比例攤分5期付款，安素將簽約長達8年半至2031年夏天，將於英國時間周三飛抵倫敦體測及正式完成轉會。

年僅22歲的安素費南迪斯為阿根廷今屆世盃冠軍正選中場，當選世盃最佳青年球員，他去夏才由河床轉投賓菲加，轉會費由當時1800萬歐元，在世盃後水漲船高，短短大半年急升至1.21億歐元，除了賓菲加，河床也成大贏家，得到今次約3000萬歐元轉會分成。安素不但成為史上轉會費第6高的球員，轉會費打破英超及車路士的轉會費紀錄，此前紀錄分別為曼城上季以1.17億歐元簽入英格蘭隊翼鋒基亞利殊，以及藍戰士以1.13億歐元簽入盧卡古。

車路士班主保亞利今冬簽入8名新兵豪洗3.29億元，包括天價羅致安素及烏克蘭翼鋒梅迪歷。除了高薪借用葡萄牙國腳祖奧菲歷斯半季，冬季其餘新兵共通點都是開出長達6至8年半長約猶如「賣身契」，此舉為財政公平條例（FFP）今夏修例前走「灰色地帶」，攤分每季轉會費開支。

車路士同時放走功勳老臣佐真奴，薛耶治則未能如願跟摩洛哥隊友阿舒拉夫在巴黎聖日耳門（PSG）重逢，據報雖然PSG已跟藍戰士達成外借協議，但車路士因3次提交轉會文件出錯，結果未能趕及在轉會窗關閉前完成手續，導致這名29歲翼鋒下半季將續留車路士。PSG或就此向法甲賽會上訴，但法媒稱已被駁回。

車路士今冬轉會窗收購

球員（年齡國籍及位置） 前球會 簽約年期 轉會費（歐元）

安素費南迪斯（22歲阿根廷中場） 賓菲加 8年半 1.21億

梅迪歷（22歲烏克蘭翼鋒） 薩克達 8年半 7000萬

班洛特巴迪亞舒尼（21歲法國中堅） 摩納哥 7年半 3800萬

洛尼馬度基（20歲英格蘭翼鋒）燕豪芬 7年半 3500萬

文奴古斯圖（19歲法國右閘）里昂 7年半 3000萬

安德里山度士（18歲巴西中場）華斯高 7年半 1250萬

大衛科芬拿（20歲科特迪瓦前鋒）莫迪 6年半 1200萬

祖奧菲歷斯（23歲葡萄牙前鋒）馬德里體育會 半年 1100萬*

*註：借用費

總開支：約3.29億歐元（約27.9億港元）

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