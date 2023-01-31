英超｜轉會窗最後衝刺 阿仙奴「Plan B」簽佐真奴 車路士再求購安素 (22:09)

據報阿仙奴第三次報價白禮頓的防中摩西斯卡些度，開出高達7500萬鎊（約7.28億港元）轉會費求購這名21歲厄瓜多爾國腳，仍遭白禮頓拒絕。由於離冬季轉會窗關閉不足24小時，加上陣中另一中場艾利尼今證實因傷提早收咧下，終於選擇「Plan B」改從車路士羅致佐真奴，並迅即與球會及球員達成協議，簽約至2024年夏天，據報轉會費為1000萬鎊再加200萬鎊浮動獎金條款。

至於其餘兩間倫敦球會，車路士和熱刺於轉會窗關閉前作最後衝刺。重金擴軍的車路士據報將為再次求購賓菲加中場安素費南迪斯，開出高達1.3億歐元（約11.1億港元）的破英超轉會費紀錄羅致，超出這名22歲阿根廷隊世界盃冠軍成員的1.2億歐元毀約金，但以分期付款形式支付，令賓菲加會長雷哥斯達仍未為此開「綠燈」；此外，藍戰士的摩洛哥隊翼鋒薛耶治獲法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）垂青，或有機會「壓哨」離隊。

熱刺方面，據報先將右閘馬特杜靴迪借至馬德里體育會，然後幾經波折將從士砵亭簽入柏度樸路。這名23歲西班牙籍右閘將抵達倫敦接受體測，預計轉會費達4500萬歐元（約3.84億港元）。

至於盛傳與曼城領隊哥迪奧拿不和的閘衛祖奧簡斯路，今晚（31日）落實借至德甲班霸拜仁慕尼黑至完季，這名28歲葡萄牙國腳將披22號球衣，據報設有7000萬歐元（約5.96億港元）買斷條款；列斯聯則確認從祖雲達斯借用美國隊中場韋斯頓麥堅尼半季，連同領隊謝斯馬殊在內，球隊共有4名美籍成員。曼聯則據報將由拜仁慕尼黑借用28歲奧地利國腳中場沙比薩。

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