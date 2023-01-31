亞運｜亞奧理事會稱准兩俄參戰顯體育精神　另設頒獎禮無礙亞洲選手衝奧 (18:35)

蘭希爾早前接受《印度快報》訪問，就亞奧理事會破天荒批准兩俄選手參戰杭州亞運解畫。他稱若兩俄選手在其參賽項目中名列三甲，將另設頒獎禮予亞洲運動員，意味同一項目或出現不同頒獎禮，選手成績亦將分開計算。

蘭希爾亦表明，兩俄選手將不能參與部分項目，當中包括格鬥運動。他說：「我們希望只讓他們參加以分數決定勝負的項目，以摔跤為例他們不能參賽，因為若亞洲的選手在首圈不敵兩俄選手，便會失落奧運席位。但若然該項目有計分制，例如田徑及射擊，他們便可以參與。」

亞奧理事會目前仍未表明兩俄選手是否將以中立身分參賽，但能破天荒出戰亞運獲國際奧委會（IOC）歡迎。烏克蘭早前表明反對IOC放寬參賽規限，並威脅杯葛明年的巴黎奧運。蘭希爾回應稱體育應與政治分割，「我們的目的是讓選手能參與賽事，不會缺席巴黎奧運。體育不是政治角力的地方，而是讓體壇團結及展示愛與友誼。所有運動員來自一個大家庭，基於此我們將支持他們」。

另外，巴黎奧運明日（2月1日）起接受公眾報名抽籤購買賽事門票，並須在香港時間2月1日凌晨1時前，在巴黎奧運官網完成註冊登記，便可參與首階段購票的抽籤。抽籤將於2月1日至13日進行，中籤者將收到電子郵件通知，並獲分配指定時段登入網站購票。

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