NBA︱當錫復出轟53分　領獨行俠堵「塞」　綠軍暫代主帥任明星賽教頭 (17:41)

當錫上周五作客鳳凰城太陽一役，上陣3分鐘便因扭傷左足踝退下火線，上仗作客猶他爵士並沒上陣。然而他此戰傷癒復出下，半場已取得27分，當中三分球7射5中。儘管獨行俠半場落後53：57，但在第4節取回領先，更在最後46.8秒憑當錫關鍵的後仰跳投拉開4分差距，最終以6分優勢取得勝利。

當錫在完場前7.4秒，活塞請求暫停之時，突然走向敵軍後備席，繼而跟對方助教謝路美阿倫互相噴話，需由球證及兩軍職球員分隔兩人。他賽後透露對方本仗不斷以言語滋擾，因此決定以牙還牙，「他從首節已開始碎碎念，你知道我一定會還擊。不過當我對他們碎念的時候，他們卻對我說『專注打球吧』」。

明星賽方面，聯盟公布東岸一哥「綠軍」塞爾特人的暫代主帥馬蘇拿，將擔任「安迪度高安普隊」教練。至於「勒邦占士隊」則尚未公布人選。

此外，金州勇士星將「咖喱仔」史提芬居里在作客以128：120擊敗俄克拉荷馬雷霆一戰攻入38分，NBA生涯命中7222球，超越張伯倫的7216球，成為隊史入球最多球員。

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