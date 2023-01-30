英超︱戴治任愛華頓新帥　誓領軍返正軌　簡斯路傳外借拜仁 (23:20)

戴治日前已盛傳會接過英軍名宿林柏特留下的帥印，最終在今晚落實加盟。他接受球會訪問時指出，擔任愛華頓主帥是一種榮譽，希望任內能以佳績鞏固球迷信心，「我們要重拾一種良好的感覺。我們需要球迷，需要所有人團結一致，這些先從我們的職球員開始做好」。愛華頓目前以20戰15分排英超尾二，與第17位的安全區差兩分。

戴治的執教生涯於2011年從屈福特開始，翌季隨該隊管理層變天被炒後，轉投當時處於英冠的般尼，並兩度帶領球隊升上英超。他在去年4月被辭退，與該隊結束9年半的合作關係。而戴治這次執教愛華頓，亦帶同3名般尼舊部，包括助教禾安、教練史堤夫史東，以及主理運動科學的馬克侯活。

此外，多個傳媒今晚報道，能司職曼城二閘的祖奧簡斯路於香港時間周三早上冬季轉會窗關閉前，會被外借到拜仁慕尼黑至季尾，並有買斷條款。這名過去兩季入選英超最佳陣容的28歲葡萄牙國腳，在世界盃後突然失正選，據報與領隊哥迪奧拿關係轉差有關。《每日郵報》稱，簡斯路因不滿近期上陣時間大減，曾跟哥迪奧拿有激烈對罵，另據指他曾與隊友菲爾科頓打架。

其他報道：足球︱艾納沙主帥信C朗約滿返歐洲續戰 籲麾下勿「盲目傳球給他」

其他報道：英超｜白禮頓大數據球探系統網羅潛質球員 多次「低買高賣」保持實力