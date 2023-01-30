英超｜白禮頓大數據球探系統網羅潛質球員 多次「低買高賣」保持實力 (20:35)

白禮頓52歲英籍班主東尼布姆以博彩業起家，在曼徹斯特大學主修數學，對球隊發展非常重視數據分析。據報他入主後即建立大數據球探系統，包括在網上招聘大量兼職球探到不同比賽視察，然後提交報告給全職球探團隊透過系統分析及篩選數據，從而在全球網羅具潛質或合適球隊的球員，亦提高效率，還會發掘領隊，由前任樸達到現任迪沙比均帶領「海鷗」踢出成績。東尼布姆同為聖基萊斯聯班主，三笘薰等球員均曾借到這支比利時甲組球隊累積歐洲賽經驗，加快獲發工作證，為將來替白禮頓踢英超做準備。

由賓韋特、去夏的古古列拿及比蘇馬，到本月轉會的李安度杜沙特，都是在白禮頓成名後「低買高賣」，為球會帶來翻新球場的資金。杜沙特、古古列拿及比蘇馬今季轉投英超列強後，為白禮頓帶來1.08億鎊（約10.47億港元）轉會費收入。而且球隊迅速找到球員彌補位他們位置，分別為三笘薰、佩華斯艾斯度比倫，以及受阿仙奴及車路士垂青的21歲厄瓜多爾國腳防中摩西斯卡些度。此外，阿根廷世界盃冠軍正選阿歷斯麥亞里士打，以及年僅18歲前鋒艾雲費格遜等球員，也在白禮頓身價上漲。迪沙比去年底上任時提及，白禮頓是間有美好將來的球會，「球會有嚴謹的管理層，發展已達至相當高的水平，所以我沒有猶豫就接受了這份工作」。

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