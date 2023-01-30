澳網｜佐高域稱因傷缺練仍奪標　教練指對方瘋癲　「97%球手早就退賽」 (19:25)

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佐高域該仗創下個人10次晉級澳網決賽皆奪冠的創舉，更追平拿度的22「貫」，並列大滿貫男單奪冠次數之首。35歲的他賽後把負傷上陣的心路歷程剖白，透露在澳網開賽前拉傷左腳大腿，而且傷勢並不輕，導致整個賽事均無法投入訓練，「若是傷勢輕微，我一定會在休息日練習，對吧？過去的4、5天，我想進行模擬對手比賽模式的練習，即使半小時也好；但被我的團隊阻止，我也只好接受」。

佐高域強忍傷痛堅持參賽的決定，就連教練伊雲尼斯域也直呼「瘋癲」，「遇到這種情况，我不能說百分百，但97%的球手若得知磁力共振掃描（MRI）的結果，早就到裁判室通知要退賽了，但他（佐高域）可說是例外。他拼盡了所有，每一日都變得更好，最後的結果是意想不到。我可以說，瘋狂真是無止境的」。

此外，佐高域賽後再提及父親日前捲入的撐俄爭議，承認事件同樣對他構成困擾，並讓他的奪冠之路在對方未能現場見證下添上遺憾。

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