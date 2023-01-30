英足盃｜三笘薰做利物浦剋星再人氣急升 大學畢業論文講盤扭學以致用 (17:41)

三笘薰在足總盃完場前個人表演，在禁區內用右腳一剔一射攻破利物浦的大門，協助白禮頓主場以2：1絕殺晉身16強。「海鷗」今季三鬥利物浦取得2勝1和保持不敗，三笘薰在這3仗都表現突出，除了今場絕殺，在英超作客晏菲路球場後備入替，隨即在左路快放傳中，造就隊友李安度杜沙特連中三元扳平3：3。數據顯示，三笘薰今季兩場聯賽及一場足總盃對利物浦，一共有10次盤扭過人成功，屬今季所有英超球員中最多，今仗9次嘗試盤扭有6次成功，而這10次中有5次是扭過英格蘭隊右閘阿歷山大阿諾特。

三笘薰因姓名讀音被香港球迷暱稱「三千分」、被中國球迷譽為「三球王」。這名25歲日本隊左翼於2021年夏天以300萬歐元（約2550萬港元）加盟白禮頓，因工作簽證上季借至比甲球會聖基萊斯聯，今季返回白禮頓逐漸取得正選，至今半季上陣19場入6球；他去年初在世界盃外圍賽作客澳洲隊尾段梅開二度助晉身決賽周，年底參與卡塔爾世盃分組賽對西班牙隊，於底線前1.88毫米傳中助攻隊友撞入反勝2：1，自此聲名大噪，世盃後歸隊狀態大勇，在各項賽事上陣8場入4球兼有1次助攻，不乏精彩入球，成英超史上第3位連續入球的日本球員，據報現時身價已提升至850萬歐元（約7235萬港元）。

有別一般日本職業球員，三笘薰先在筑波大學畢業、參與大學足球聯賽後，於22歲時才正式展開職業球員生涯，隨即助川崎前鋒贏得日職冠軍及入選年度最佳陣容，他大學主修運動科學和營養學，畢業論文以其擅長的盤扭技巧為題材，題為「足球一對一情况下進攻方資訊處理的研究」，以理論和數據分析過人技巧，包括他曾為此戴上GoPro在頭部，記錄自己的盤帶動作，從而研究如何有效突破對方防守，如今可謂學以致用。白禮頓的隊友柏斯高哥斯也說過，三笘薰是他見過以來一對一最強的球員之一，「只要他在左路取得皮球，就能夠突破任何球員，令對方後衛經常疲於奔命，他是個很特別的存在」。孫興慜近年英超表現突出，上季成為亞洲首個英超神射手，三笘薰若保持今季表現，將來甚至有機會挑戰孫興慜的亞洲頭號球星之位。

利物浦衛冕足總盃失敗，高普賽後也向三笘薰俯首稱臣，「三笘薰真的很強，我們原本可以在兩個失球中防守得更好，包括第一球折射應該擋出，恭喜白禮頓，但對比兩周前在這裏大敗，我們今次已踢出積極一面」。高普亦確認，紅軍在本月只有前鋒加普一名新兵，在冬季轉會窗周三關閉前不會再增兵。

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