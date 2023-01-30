劍擊｜江旻憓多哈大獎賽摘銅　4強決一劍飲恨　男將吳浩天創個人最佳 (00:05)

世界排名第3的江旻憓直入正賽，在64強先以15：2大勝烏克蘭隊的Dzhoan Feybi Bezhura，隨後在32強與意籍劍手Giulia Rizzi戰成11：11平手，「決一劍」絕殺對方晉級，她在16強以15：13險勝法籍劍手Coraline Vitalis，勇闖8強。

江旻憓在8強面對韓國隊勁敵康映美，這名港將在初段一直處於下風，次局中段更落段4：9，但她及時回勇，看準時機多次刺中對方下盤連奪4分，決勝局中段首度反超11：10。兩人得分梅花間竹，終打成13：13平手，康映美「決一劍」時急於搶攻，江旻憓沉着應戰，終反擊得手以14：13勝出。

江旻憓晉級4強後，與世界排名第7的法籍劍手Marie-Florence Candassamy鬥得激烈，最終「決一劍」負12：13，收穫銅牌，繼去年底的世界盃溫哥華站掛銀後，再次踏上頒獎台。

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